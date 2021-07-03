【玄人‧峰語@iM網欄】重新認知什麼才是風水樓

記得當年，大埔某一低密度住宅，以十多個知名風水師作廣告招徠， 內容大概是此屋苑地靈人傑，山青水秀、風水一流…..云云。 然而，這個屋苑開售後至今，物價價格持續偏軟， 基本上從未上過開售價的水面，於是，有不少朋友都問我， 這個屋苑既然給這麼多風水師推介，為何樓價表現這麼差?如果是風 水好，買家應該是賺過盤滿缽滿，為何不論那一手買入此屋苑單位， 都是要損手收場呢？

首先，從一個商業角度去分析此屋苑，廣告一定加入了「味精」 來吸引客戶的眼球，而願意買入低密度住宅的準買家， 十之八九都是相信風水的，因此以一群風水師作招徠， 自然可以吸睛。事實上，此樓盤當年的開售價非常進取， 比起周邊的低密度住宅高出3、4成左右，但要知道， 那地段不是市區，交通配套主要是靠村巴及私人自架， 當中沒有大型商場及鐵路發展網絡，一般人是不會買的。再者， 此屋苑周邊也有相類似的屋苑，相比下假格「低水」一截， 隨著時間的過去，「風水屋苑」新屋的溢價也消失， 而舊有的屋苑價格又升不起，「風水屋苑」自然跌價了。

問題來了，如果這是「風水屋苑」，為何樓價一直不升? 為何當初買入者要蝕呢？首先，大家一家要扭轉一個錯誤的觀念， 風水樓與其價格升跌的關係，兩者是沒有必然性。如果大家不明白， 不妨反個角度來想想，香港市區有不少物業單位的風水極差， 甚至乎一些凶宅，價格仍愈升愈有， 那麼樓價與風水的關係就不言而喻了。嚴格而言， 如果以單一買樓投資事件著眼，投資成敗與否， 是跟風水拉不上關係，主要是看那人的運勢。當然，對於買得起「 風水屋苑」的人而言，可能單一物業的升跌對他根本無關痛癢， 是否真的行衰運也不得而知。然而，我重點想指出， 一間風水樓只是一件死物，死物本身有其本身價值， 至於風水樓如何發揮其作用，就一定要搬入去住及受氣後， 才可以講風水，純粹擁有一間物業而不入去住，絕對沒有風水可言。

我也看過幾家「風水屋苑」的單位，埋白說， 外巒頭是沒有太大問題，反而是屋內的內巒頭設計， 是有很多要改善的地方。然而，大部份搬了入去住的人(尤其是名星 較多)，整體的運氣是不錯的(當然也要看那名星的運勢)， 因此屋苑上的風水(看個別坐向)是可以的。大家要記著， 一間屋好比一個紅酒櫃，本身的價值其實不重要的， 反而是紅酒櫃的質量及衡溫功能，能否將紅酒保存得好好， 將其原有的味道發揮出來，才是紅酒櫃的價值。風水樓的價值， 不是在於其本身價錢，而是如何令入住者評勢推高， 那才是真正的風水樓。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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