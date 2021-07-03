【玄人‧峰語@iM網欄】重新認知什麼才是風水樓

記得當年，大埔某一低密度住宅，以十多個知名風水師作廣告招徠，內容大概是此屋苑地靈人傑，山青水秀、風水一流…..云云。然而，這個屋苑開售後至今，物價價格持續偏軟，基本上從未上過開售價的水面，於是，有不少朋友都問我，這個屋苑既然給這麼多風水師推介，為何樓價表現這麼差?如果是風水好，買家應該是賺過盤滿缽滿，為何不論那一手買入此屋苑單位，都是要損手收場呢？
首先，從一個商業角度去分析此屋苑，廣告一定加入了「味精」來吸引客戶的眼球，而願意買入低密度住宅的準買家，十之八九都是相信風水的，因此以一群風水師作招徠，自然可以吸睛。事實上，此樓盤當年的開售價非常進取，比起周邊的低密度住宅高出3、4成左右，但要知道，那地段不是市區，交通配套主要是靠村巴及私人自架，當中沒有大型商場及鐵路發展網絡，一般人是不會買的。再者，此屋苑周邊也有相類似的屋苑，相比下假格「低水」一截，隨著時間的過去，「風水屋苑」新屋的溢價也消失，而舊有的屋苑價格又升不起，「風水屋苑」自然跌價了。
問題來了，如果這是「風水屋苑」，為何樓價一直不升? 為何當初買入者要蝕呢？首先，大家一家要扭轉一個錯誤的觀念，風水樓與其價格升跌的關係，兩者是沒有必然性。如果大家不明白，不妨反個角度來想想，香港市區有不少物業單位的風水極差，甚至乎一些凶宅，價格仍愈升愈有，那麼樓價與風水的關係就不言而喻了。嚴格而言，如果以單一買樓投資事件著眼，投資成敗與否，是跟風水拉不上關係，主要是看那人的運勢。當然，對於買得起「風水屋苑」的人而言，可能單一物業的升跌對他根本無關痛癢，是否真的行衰運也不得而知。然而，我重點想指出，一間風水樓只是一件死物，死物本身有其本身價值，至於風水樓如何發揮其作用，就一定要搬入去住及受氣後，才可以講風水，純粹擁有一間物業而不入去住，絕對沒有風水可言。
我也看過幾家「風水屋苑」的單位，埋白說，外巒頭是沒有太大問題，反而是屋內的內巒頭設計，是有很多要改善的地方。然而，大部份搬了入去住的人(尤其是名星較多)，整體的運氣是不錯的(當然也要看那名星的運勢)，因此屋苑上的風水(看個別坐向)是可以的。大家要記著，一間屋好比一個紅酒櫃，本身的價值其實不重要的，反而是紅酒櫃的質量及衡溫功能，能否將紅酒保存得好好，將其原有的味道發揮出來，才是紅酒櫃的價值。風水樓的價值，不是在於其本身價錢，而是如何令入住者評勢推高，那才是真正的風水樓。
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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