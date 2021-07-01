【多圖睇】遠東發展12.5億出售英國酒店 創倫敦最大酒店交易 大賺逾5億元

隨著各國展開疫苗接種，疫情出現漸見緩和，經濟也開始現復甦，全球酒店業前景正面。遠東發展也趁機於6月中出售英國酒店，大賺5,000萬英鎊（約5億港元）。

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遠東發展宣佈，完成出售位於英國倫敦 9-13 Aldgate High Street 之倫敦 Dorsett City 酒店，總代價為1.15億英鎊（約12.5億港元），創下倫敦最大金額的酒店交易，交易也為集團帶來約5,000萬英鎊（約5億元）的可觀溢利。集團旗下附屬公司DHI Hotel Management UK Ltd將為該酒店提供管理及營運服務。

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遠東發展執行董事兼帝盛酒店集團有限公司總裁及執行董事邱詠筠表示：「我們對是次出售事項能迅速完成感到高興。我們對酒店業務在可預見未來的復甦充滿信心，並將繼續承諾將資本循環投資，以進一步擴大我們在全球的足跡，以成為可持續旅遊的領導者。我們正在積極探索與我們的策略性夥伴合作的各種方式，並通過新建、翻新以及改建機會以進一步開拓我們全球的酒店組合。」她又指，是次出售交易展示集團打造有價值的品牌的能力，將繼續在選定的地區發展集團的輕資產帝盛酒店管理平台。

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帝盛酒店集團有限公司亦同時宣佈，即將於倫敦推出嶄新的公寓式酒店概念Dao by Dorsett，以及帝盛首個休閒度假村黃金海岸帝盛酒店，以上兩個項目預計於2021年年底開業。

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記者：陳詠妍