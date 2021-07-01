【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道　美研允許FB及IG下單 

疫情期間，不少顧客轉向使用應用程式以提前下訂單，減少不必要的面對面互動。星巴克（Starbucks）近日亦測試於社交平台上行銷，允許消費者通過Facebook或 Instagram平台下單。惟有員工指，Starbucks原有的應用程式訂購服務已令員工負擔過重，相信新增的服務將進一步加重他們工作量。

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據《CNN》報道，在是次測試中，用戶可在Facebook及Instagram平台點選指定的Starbucks飲品圖片，以轉載至其獨特的網頁下訂單，現階段將有兩款指定飲品可供選購。惟該企未有透露有關測試範圍或服務供應時期等資訊。

Starbucks行政總裁Kevin Johnson表示，客製化飲品帶動今年首三個月的每筆訂單平均單價有所增加。對於Starbucks而言，是次測試是為嘗試在客製化飲料製作時，可簡化客戶購買和員工工作流程。該企發言人Sanja Gould補充，相信客製化飲品的需求將持續增加，公司會研更多方案來提升員工和客戶體驗。

事實上，Starbucks早在數年前於手機程式推出Mobile Order & Pay功能，消費者可於手機程式直接訂購心愛的飲品及食品，省卻於分店等候的時間，當到達分店後便可即時領取飲品及食品。《Business Insider》報道引述Starbucks咖啡師指，美國Starbucks現時佔四分之一以上的交易都是網上訂單，在繁忙時段，他們每分鐘可接獲高達7張以上的訂單。

不過，不少Starbucks現任和前任員工均指出，由於Starbucks網上訂購系統讓太多客戶在其應用程序式下單，但實際上門店員工人數不足，導致店內訂單服務出現延誤。另一方面，該訂購系統亦出現不少漏洞，減緩門市和網上訂購的製作速度，甚至令顧客感到不方便，包括：當商店裡的原料用完時，應用程式有時不會更新；網上訂單退款只能在應用程式上進行；顧客到達時飲品已經涼了，員工不得不重新沖製飲品。

Starbucks員工期望公司可優化該訂購平台，以進一步提高服務質素，同時表示擔心新增的服務將進一步加重他們工作量。

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責任編輯：蘇穎琪