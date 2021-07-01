太空館天象廳今起重開　半球形屏幕採用無縫拼接技術

香港太空館天象廳完成大型翻新工程，並採用無縫拼接技術的新屏幕，以提供更清晰影像。天象廳預料今起（1日）重新開放，同日上映三齣全新節目，門票已於周三（30日）起發售。

香港太空館表示，這次是太空館自1980年啟用以來最大規模的翻新工程，主要為天象廳更換新的半球形屏幕，其他設備如數碼天象投影系統、音響系統、控制室和製作室也全面提升至最新技術水平，務求為觀眾帶來更優質的視聽享受。

館長李為君表示，天象廳屏幕現採用最新的無縫拼接技術NanoSeam，每塊屏幕之間沒有重疊位，不會像舊屏幕般將畫面分成方格，播放節目時畫面更均勻，色彩更亮麗。

天象廳開放後會上映三齣全新節目，分別是天象節目《天外有天》、全天域電影《古洞透天機》和立體球幕電影《穹蒼解密3D》，前座票價24元，後座32元，門票明日起於太空館票房和城市售票網發售。

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責任編輯：黎淑雯