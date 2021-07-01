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【每日焦點】逾9成LinkedIn用戶資料外洩　傳Nokia手機將會搭載鴻蒙系統

科技 20:00 2021/07/01

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近日7億LinkedIn用戶資料遭到外洩。另外，諾基亞 （Nokia）否認新款手機搭載鴻蒙系統。

LinkedIn於本年4月份曾爆發資料外洩事件，當時受影響的用戶達到5億人。據最新外媒消息指，LinkedIn竟又再爆發出大規模資料外洩，是次涉及用戶達至7億，當中包括電郵地址、用戶姓名、電話號碼、實體地址、定位位置等多項資料洩露，並被黑客在暗網中公開兜售。

【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響

另外早前有消息傳出，諾基亞 （Nokia）今年即將推出的Nokia X60、X60 Pro，以及其他新款手機，會預載華為旗下的鴻蒙（HarmonyOS）作業系統，從而進入鴻蒙系統生態圈。不過該傳聞最近就受到諾基亞及華為官方否認。《環球時報》聯繫華為發言人，就要求諾基亞設備運行鴻蒙系統的傳言作出回應，華為官方回應並指出，這些報道引述錯誤消息，並誤導大眾。

【華為鴻蒙】傳新款Nokia手機將搭載華為鴻蒙系統？　雙方紛紛作出否認

【更多科技新聞】

＜＜Google開放Android系統支援電子疫苗卡　率先於美國推出

＜＜【零碳排放】加拿大加快實現零排放目標　計劃2035年前禁售燃油汽車

責任編輯：李寶如

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