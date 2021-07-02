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【英國王室】哈里威廉藉歐國盃「破冰」 短訊互賀英格蘭贏波

環球社會熱點 09:05 2021/07/02

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英格蘭相隔55年於大賽淘汰賽擊敗德國，晉身歐洲國家盃8強，舉國上下熱烈慶祝。而哈里自離開英國王室後，幾乎有一年半未與威廉王子對話。二人最近卻憑藉歐國盃賽事「破冰」，以短訊討論及祝賀英格蘭以2比0擊敗宿敵德國。消息人士指出，今次的溝通難言真正和解。

喬治王子好腳頭 「幫助」英格蘭挫德國 【下一頁】

英媒報道指，哈里（Prince Harry）與威廉（Prince William）於周四（1日），為已故母親戴安娜雕像揭幕前幾天，一直有保持聯繫。據指二人甚至於短訊討論英格蘭晉身歐國盃8強，藉賽事「破冰」，亦是哈里與威廉相隔一年半以來首次交談。

威廉一家現場支持英格蘭

  • 威廉與喬治慶祝英格蘭贏波。
  • 威廉一家到場支持英格蘭。
  • 一眾名人當日亦有在現場為英格蘭加油。
  • 威廉一家為球員獻上掌聲。
  • 喬治當日是今年首次公開露面。
  • 喬治本身亦是小球迷。

惟王室內部人士表示，哈里與威廉並非真正和解，而近期的頻密溝通對關係有明顯裂縫的二人，可算是邁向正確方向，暫時把分歧擱置一旁，完成為戴安娜雕像揭幕。內部人士亦強調，雖然他們離以往親密關係還差很遠。

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英格蘭擊敗德國 8強會戰烏克蘭（附8強對戰表） 【下一頁】

據悉，威廉對哈利的所作所為，包括與奧花雲費的專訪深感憤怒及受傷，難以再相信弟弟，甚至是再次回到曾經的親密關係。但哈里及威廉都希望即使二人關係無法完全修復，最少讓他們的子女能維持長期友好關係。

另外，王室內部人士亦指，有王室成員曾向哈里表示，希望再次與他的兩歲兒子阿奇相見，並期待他盡快回英國。自阿奇出生以來，威廉夫婦只見過他一兩次。

責任編輯：郭麗明

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