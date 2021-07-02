【英國王室】哈里威廉藉歐國盃「破冰」 短訊互賀英格蘭贏波

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英格蘭相隔55年於大賽淘汰賽擊敗德國，晉身歐洲國家盃8強，舉國上下熱烈慶祝。而哈里自離開英國王室後，幾乎有一年半未與威廉王子對話。二人最近卻憑藉歐國盃賽事「破冰」，以短訊討論及祝賀英格蘭以2比0擊敗宿敵德國。消息人士指出，今次的溝通難言真正和解。
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英媒報道指，哈里（Prince Harry）與威廉（Prince William）於周四（1日），為已故母親戴安娜雕像揭幕前幾天，一直有保持聯繫。據指二人甚至於短訊討論英格蘭晉身歐國盃8強，藉賽事「破冰」，亦是哈里與威廉相隔一年半以來首次交談。
威廉一家現場支持英格蘭
惟王室內部人士表示，哈里與威廉並非真正和解，而近期的頻密溝通對關係有明顯裂縫的二人，可算是邁向正確方向，暫時把分歧擱置一旁，完成為戴安娜雕像揭幕。內部人士亦強調，雖然他們離以往親密關係還差很遠。
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據悉，威廉對哈利的所作所為，包括與奧花雲費的專訪深感憤怒及受傷，難以再相信弟弟，甚至是再次回到曾經的親密關係。但哈里及威廉都希望即使二人關係無法完全修復，最少讓他們的子女能維持長期友好關係。
另外，王室內部人士亦指，有王室成員曾向哈里表示，希望再次與他的兩歲兒子阿奇相見，並期待他盡快回英國。自阿奇出生以來，威廉夫婦只見過他一兩次。
責任編輯：郭麗明