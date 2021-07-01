【智能手錶】Galaxy Watch 4 Classic渲染圖曝光　採傳統外形設計供3款尺寸

▲ Galaxy Watch 4 Classic的渲染圖意外曝光，設備將採用傳統手錶造型設計，並運行最新One UI Watch介面。

三星（Samsung）於今年的世界流動通訊大會（MWC）大會上，對外宣布最新手錶介面One UI Watch，並表示將搭載於新款Galaxy Watch設備中。外媒消息指，最近Galaxy Watch 4 Classic的渲染圖意外曝光，設備將採用傳統手錶造型設計，會提供3款不同尺寸選擇。

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外國網站《AndroidHeadlines》消息指，Galaxy Watch 4 Classic的外型設計傳統，正面設有旋轉錶圈，右側就有兩個按鍵，其外觀與普通手錶十分相似。另外，設備將通過5ATM 及MIL-STD810G標準認證。消息指，Galaxy Watch 4 Classic提供42mm、44mm和46mm三種尺寸大小，顏色就設有黑、白、灰三款。

Samsung有望在今年夏季舉行的Galaxy Unpacked活動中，推出Galaxy Watch 4及Watch 4 Classic兩款智能手錶，預料成為首批運行One UI Watch軟件的產品，該款Wear OS操作系統由Google與Samsung共同進行開發。

責任編輯：李寶如