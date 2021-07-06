【內房數據】時代中國6月合約銷售按年升1.7%　一文看清6月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清6月內房銷售數據

踏入下半年，內房股出爐半年結銷售表現。富瑞引述克而瑞數據指，由於高基數，該行追蹤的大型房企於6月銷售按年跌3%，遜於預期，但上半年累計銷售仍按年增37%。富瑞預期，下半年房企銷售增長會維持，料大型房企平均可超額完成全年目標約20%，但該行對行業短綫維持審慎。以下本文以一文形式綜合各內房股6月份的表現，貨幣單位為人民幣。

重溫5月內房銷售數據，看【下一頁】

上坤地產 （06900） 上半年累計合約銷售金額約為167.2億元，合約銷售面積約132.28萬平方米，合約平均銷售價為12,642元平方米。

時代中國 （01233） 6月合同銷售為80.95億元，按年增1.7%，簽約建築面積約為42.4萬平方米。上半年累計合同銷售為453.79億元，按年增39.3%，簽約建築面積約為234.9萬平方米。

融創中國 （01918） 6月實現合同銷售金額約789.4億元，按年增長45%，合同銷售面積約530.5萬平方米，合同銷售均價約14,880元平方米。上半年累計實現合同銷售金額約3,207.6億元， 按年增長64%，合同銷售面積約2,194.5萬平方米，合同銷售均價約14,620元平方米。上半年歸屬於公司的權益合同銷售金額約2,007.6億元。

碧桂園 （02007） 6月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約533.3億元，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約630萬平方米。

萬科 （02202） 6月份實現合同銷售面積396萬平方米，合同銷售金額676.3億元。上半年累計實現合同銷售面積2,191.7萬平方米，合同銷售金額3,544.3億元。

禹洲集團 （01628） 6月合約銷售金額為110.18億元，銷售面積為53.2萬平方米，平均銷售價格為每平方米20,703元。今年首六個月累計銷售金額為527.12億元，累計銷售面積為 284.5萬平方米；平均銷售價格為每平方米18,526元。另外，截至2021年6月30日， 集團累計的認購未簽約金額約為8.15億元。

銀城國際 （01902） 6月的總合約銷售額約為37.97億元，合約建築面積約為17.1萬平方米及平均合約售價約為每平方米22,145元。首6個月總合約銷售額約為165.355億元，合約總建築面積約為81.2萬平方米及平均合約售價約為每平方米20,374元。

首創置業 （02868） 6月公司實現簽約面積約32萬平方米；簽約金額約96.8億元。截至2021年6月底，公司累計實現簽約面積約174.3萬平方米；累計簽約金額約402.7億元， 按年增長19.5%；簽約均價2.3萬元平方米。截至2021年6月底，公司尚有認購未換簽金額約26.3億元正在辦理換簽手續。

合生創展 （00754） 6月總合約銷售金額為約212.27億元，按年升63.1%，其中物業合約銷售約201.45億元，同比上升約60.8%；其中裝修合約銷售約10.82億元 ， 同比上升約121.3%

今年上半年，物業合約銷售面積為約57.4萬平方 米，物業合約銷售平均售價為每平方米35,072 元，較2020 年同期每平方米15,909元同比上升約120.5%。

雅居樂 （03383） 6月預售金額合計為144.2億元，按年跌3.2%，而對應建築面積為91.8萬平方米，平均價為每平方米15,699元。上半年累計預售金額合計為753.3億元，按年增36.7%，而對應建築面積為484.8萬平方米，平均價為每平方米15,539元。

世茂集團 （00813） 6月的合約銷售額約為310億元，按年增2.6%，合約銷售面積為174萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,813元。上半年累計合約銷售總額約為1,528億元，合約銷售總面積為860.99萬平方米，按年分別上升38%及 37%，平均銷售價格為每平方米17,746元。

景瑞 （01862） 6月的合約簽約銷售額約為34.39億元，按年增55.7%，合同銷售面積約為19.1萬平方米，合同銷售均價約18,036元平方米。上半年累計合約簽約銷售額約為187.35億元，按年增144.3%，合同銷售面積約為96.9萬，平方米，合同銷售均價約19,327元平方米。

融信中國 （03301） 6月總合約銷售額約為148.43億元，按年跌24%，合約建築面積約為72萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,630元。首6個月總合約銷售額約為829.66億元，按年增37.5%，合約建築面積約為403.4萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,564元。

美的置業 （03990） 6月上半年合同銷售金額約825.9億元，按年增71.3%，而相應的已售建築面積約686.6萬平方米。

金輝控股 （09993） 6月合約銷售金額約109.9億元，按年持平，合約銷售面積約為60.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米18,000元。上半年累計合約銷售金額約為557.7億元， 按年增49.3%，合約銷售 面積約為322萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,300元。

中梁 （02772） 6月合約銷售金額約192億元，按年跌22.3%，合約銷售面積約145.8萬平方米，合約銷售均價約13,200元平方米。上半年累計合約銷售金額約950億元，按年增40.3%，合約銷售面積約754.2萬平方米，合約銷售均價約12,600元平方米。

中國金茂 （00817） 6月簽約銷售金額200億元，按年跌46.9%，簽 約銷售建築面積約91.4萬平方米。上半年累計取得簽約銷售金額共計1301.5億元，按年升26.5%。截至今年6月底止，集團已錄得已認購（未簽約）物業銷售金額共計54.6億元。

旭輝 （00884） 6月合同銷售260.9億元，按年升3.8%，合同銷售面積約147.86萬平方米，合同銷售均價約17,600元平方米。上半年累計合同銷售金額約1,361.5億元，按年增68.6%，合同銷售面積約797.33萬平方米，合同銷售均價約17,100元平方米。

金地商置 （00535） 6月的合約銷售總額約98.32億元，而期內合約銷售總面積約47.46萬平方米。期內的銷售均價為每平方米約20,700元。上半年累計合約銷售總額約417.62億元，而累計銷售總面積約190.1萬平方米。

當代置業 （01107） 6月合約銷售額約45.31億元，其中物業合約銷售額約43.9億元，車位合約銷售額約人民幣1.4億元。物業合約銷售面積約42.6萬平方米，銷售均價每平方米約10,313元。上半年合約銷售約215.62億元。

中國奧園 （03883） 6月物業合同銷售額約150.1億元。首6個月集團物業合同銷售額累計約675.8億元，按年增長33%。

大發地產 （06111） 首6個月實現累計合同銷售金額約為258.09億元，按年上升約130%；累計合同銷售面積為159萬平方米；平均銷售價格為每平方米約16,228元。

佳兆業 （01638） 6月合約銷售約98.75億元，按年增加約10.1%，合約建築面積約為53.2萬平方米，按 年增加約12.2%。首六個月的總合約銷售約為638.54億元，總合約建築面積約為380.6萬平方米，分 別按年增加約77.2%及79.6%。

富力地產 （02777） 6月總銷售收入共約126.1億元，按年跌13.1%，按月升3%；銷售面積約90.1萬平米，按年跌22.6%，按月跌1%。

今年首6月個，總銷售收入約 650.8 億元，按年升18%；銷售面積達約 485.2萬平方米，按年升6%。

中國恒大 （03333） 6月實現合約銷售金額716.3億元，按年跌5.8%，合約銷售面積918.1萬平方米，實現銷售回款704.5億元。集團又指，5月27日至6月30日自啟動購房節優惠大促銷活動以來的35天內，集團物業實現合約銷售金額938.3億元，銷售回款874.9億元人民幣。

上半年恒大累計實現合約銷售金額3,567.9億元，按年增2.3%，合約銷售面積4,301.4萬平方米，累計實現銷售回款3,211.9億元。

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編輯：袁諾曦