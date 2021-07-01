【內房數據】恒大上月合同銷售額按年跌5.8%　一文看清6月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清6月內房銷售數據

踏入下半年，內房股出爐半年結銷售表現。富瑞引述克而瑞數據指，由於高基數，該行追蹤的大型房企於6月銷售按年跌3%，遜於預期，但上半年累計銷售仍按年增37%。富瑞預期，下半年房企銷售增長會維持，料大型房企平均可超額完成全年目標約20%，但該行對行業短綫維持審慎。以下本文以一文形式綜合各內房股6月份的表現，貨幣單位為人民幣。

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中國恒大 （03333） 6月實現合約銷售金額716.3億元，按年跌5.8%，合約銷售面積918.1萬平方米，實現銷售回款704.5億元。集團又指，5月27日至6月30日自啟動購房節優惠大促銷活動以來的35天內，集團物業實現合約銷售金額938.3億元，銷售回款874.9億元人民幣。

上半年恒大累計實現合約銷售金額3,567.9億元，按年增2.3%，合約銷售面積4,301.4萬平方米，累計實現銷售回款3,211.9億元。

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編輯：袁諾曦