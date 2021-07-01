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【乘車優惠】新巴城巴聯同 AlipayHK 推兩大優惠 港人用「易乘碼」可享車費優惠

理財智慧 23:10 2021/07/01

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新巴城巴今日（1日）宣布，聯同AlipayHK於即日起至8月31日期間，推出兩項電子禮券乘車優惠，旨方便顧客在乘搭巴士時，使用AlipayHK「易乘碼」，並配合港府接下來推出的5,000元電子消費券，詳情如下：

優惠一：

  • AlipayHK 的新用戶可獲價值港幣 50 元之電子禮券迎新獎賞乘搭新巴城巴專營路線，包括港 幣 4 元禮券 5 張及港幣 3 元禮券 10 張。

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優惠二：

  • AlipayHK 用戶可使用 AlipayHK App 掃描於新巴及城巴設施內，包括車廂「動態巴士站顯示 屏」、巴士站候車亭的「實時到站電子顯示屏」，以及個別巴士站站柱相關優惠宣傳品上的 二維碼，即可獲港幤 2 元及港幣 1 元「勁賞掃」電子禮券各一張
  • 於推廣期內，每位用戶每 月可換領「勁賞掃」禮券一次

AlipayHK 用戶使用「易乘碼」乘搭新巴及城巴旗下專營巴士路線，可自動消耗禮券以扣減 車資；同時，新巴城巴的新電子支付系統於今年 5 月 9 日起已全面覆蓋全線 300 多條專營巴士路線，接受 乘客以交通二維碼（「QRCode」）支付車資。

 

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責任編輯：潘曉豐

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