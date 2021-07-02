【油股盈喜】中石油及中石化上半年虧轉盈　中石油淨利潤料逾450億、股價升逾4%破頂

▲ 【油股盈喜】中石化盈喜 預計上半年淨利潤365至385億

中石油 （00857） 及中石化 （00386） 齊發盈喜，按照中國企業會計准則，中石油預計上半年淨利潤為450億至600億元（人民幣，下同），扭虧為盈，2020年因受新冠肺炎疫情影響而虧損，扣除非經常性損益的淨利潤為362億至502億元。

中石油逆市升逾4%，破頂高見3.95元；中石化升逾1%，高見4.03元。另外，中海油升逾2%，高見9.12元。

中石化方面，按照中國企業會計准則，集團上半年淨利潤預計約為365億至385億元，虧轉盈，較2019年同期增長16.6%至23%。扣除非經常性損益的淨利潤預計為357億至377億元，虧轉盈，較2019年增17%至23.6%。

中石油指，世界經濟復甦帶來需求增加，國際原油價格大幅增長，國內經濟保持穩步增長勢頭，油氣產品市場大幅改善。中石化亦指，上半年業績改善，主要因為全球疫情形勢好轉，國際原油價格上行，加上國內疫情加緊防控疫情工作，以致石油石化產品市場需求較快恢復。

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編輯﹕賴奕羚