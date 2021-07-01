【油股盈喜】中石化虧轉盈　預計上半年淨利潤365億至385億

▲ 【油股盈喜】中石化盈喜 預計上半年淨利潤365至385億

中石化 （00386） 發盈喜，預計上半年業績大幅改善，在按照中國企業會計准則，集團上半年由虧轉盈，期內淨利潤預計約為365億至385億元（人民幣，下同），2020年因受新冠肺炎疫情影響而虧損，較2019年同期增長16.6%至23%。

另外，中石化表示，上半年扣除非經常性損益的淨利潤預計為357億至377億元，虧轉盈，較2019年增17%至23.6%。集團指，上半年業績改善，比去年同期擁有較高增長，主要因為今年全球疫情形勢好轉，國際原油價格上行，加上國內疫情加緊防控疫情工作，以致石油石化產品市場需求較快恢復。

中石化港股周三（6月30日）收市報3.93港元，全日跌0.5%。中石化A股周四（7月1日）則收報4.33元，跌0.7%。

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編輯﹕賴奕羚