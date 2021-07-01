泰國布吉重開旅遊業 歡迎已打疫苗外國旅客

泰國旅遊業深受新冠疫情衝擊，當地政府打算重開旅遊重鎮布吉，逐步恢復主要經濟來源。周四布吉正式開放外國已接種疫苗旅客入境，首日預計會接待400名旅客。泰國政府計劃以布吉為開始，視情況陸續開放更多地區。香港亦被泰國作為中低風險地區，即香港人可以免隔離入境布吉。

泰國120天內開放國境 已打疫苗外國人免隔離 【下一頁】

布吉國際機場於周四（7月1日）早上，迎接一年多以來的首批外國旅客。一班由阿聯酋首都阿布札比（Abu Dhabi）的航班上，為布吉帶來約400名來自卡塔爾多哈（Doha）﹑以色列特拉維夫（Tel Aviv）﹑新加坡及阿布札比的旅客。

泰國再次迎接外國旅客

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已被泰國納入豁免國家及地區（包括香港）的外國旅客出發前，先要申請入境准許，提供一份包含治療新冠肺炎﹑最高10萬美元（約77.8萬港元）的保單證明，72小時內的核酸檢測陰性結果報告及完成接種獲批准疫苗超過14日的證明。

抵達布吉後，旅客需接受快速測試，在酒店等待陰性結果出爐後，便可在自由活動。入境後7日，旅客要接受第二次檢測。旅客在島上指定酒店逗留14日，才可轉往泰國境內其他地區旅遊。

泰國布吉島7月起開放旅遊 已接種疫苗旅客免隔離 【下一頁】

泰國旅遊部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）受訪時表示，重開布吉對恢復泰國經濟相當重要，於2019年旅遊業為泰國帶來3萬億泰銖（約7,265億港元），但2020年驟跌至僅8,000億泰銖（約1,937億港元）。皮帕估計，重開首3個月布吉會有約10萬外國旅客到訪，帶來約900萬泰銖收益（約218萬港元）。

泰國政府為重開布吉，要求島上70%居民需要完成接種新冠疫苗。截至周三（6月30日）為止，布吉80%人口接種最少一劑，65%已完成疫苗接種。泰國民眾前往布吉旅遊，必須接種最少接種一劑阿斯利康疫苗﹑兩劑其他新冠疫苗﹑是90日內感染新冠肺炎後的康復證明或7日內的陰性檢測結果報告。

如果布吉重開後運作順利，政府將以此作藍本，於10月1日開放其他9個旅遊熱點，包括曼谷﹑清邁及春武里府等。