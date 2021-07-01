【多圖】上環御林豪庭放盤附靚裝修　單位不到400呎買家照擲864萬上車

買樓考慮因素多多，若預算充足，買到地區、裝修都心儀的樓盤上車就最理想。美聯物業陳凱迪表示，該行剛促成上環御林豪庭一個377實呎靚裝修單位成交，上車用家鍾情豪宅地段及樓價合預算，故斥864萬元入市。

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陳凱迪指出，剛成交的上環裕林台8號御林豪庭一個中層D室單位，實用面積約為377呎，兩房間格，單位備有靚裝修，故獲外區用家一見鍾情，原業主開價約880萬元，議價後以864萬元成交，折合實用呎價約為22,918元，建築呎價約為16,302元，買家購入作上車之用。

原業主於2014年1月份以約585萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約279萬元，物業升值約48%。

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