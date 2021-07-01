【人民幣定期存款】中資行1年人幣定存最高息2.7厘 縮買賣差價變相再增回報

▲ 南商猛推高息定期存款，如人民幣及英鎊短存高達10厘，高層解畫。

近期南商頻推超高定期存款息率，如一年人民幣定期存款息2.7厘，為市場上的破頂息，存50萬元期內賺息逾1.3萬元，該行要員解釋，主因是順應客戶的需求，如客戶憧憬跨境理財通而伺機吸納人民幣等。此外，這中資行又連環出招，大幅調整人幣買賣差價，連環優惠冀突圍吸客。

港銀1年人幣定存息有幾高？可按下圖了解

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南洋商業銀行助理總裁 (主管個金產品部）林健濠回應本報查詢指，該行自去年底開始，配合客戶理財需要，推出多項具競爭力的人民幣存款產品，包括近期為全新客戶提供的1年期2.7厘高息存款選擇。市場需求增加，相信是由於面對港元及美元利率長期低企，不少客戶尋求較穩定及回報較高的存款選擇；另一方面，市場預期「跨境理財通」將於下半年推出，亦不排除部分客戶已及早部署，在合適價位伺機吸納人民幣。

談及客戶對人民幣不同存期的興趣，林健濠透露，一般而言，有用款需求者會傾向短期存款，故該行特意推出「倍高息定期存款」，客戶經該行兌換人民幣，並同時敘做7天定期存款可享10厘年利率，成功吸引有人幣用款需要的跨境客戶敘做。至於以投資及長期增值為主的客戶，大多會選擇一年期或以下的存款期檔，所以該行最近亦特別推出「新戶賞定期存款」，新客戶斥新資金，可享人幣存款年利率200天有2.6厘年息、以及12個月享2.7厘。

人民幣定存11厘高息王，半年結前最後衝刺【下一頁】

他補充，去年底大力推動人民幣存款至今，人幣存款的增量十分理想，亦帶動了不少新客戶。 另方面，除推出多項甚具競爭力人民幣存款外，今年3月該行更大幅收窄人民幣買賣兌換價，現時差價只有80多至90點子，於市場上極具競爭力。再者，旗下南商理財客戶買入人民幣可再享10點子優惠，甚具吸引力，此安排沒有額外條件，可為幫客戶做到高息，同時省成本。

針對投資者對短存的需要，林健濠說，該行於7月份推出新一輪「倍高息定期存款」，客戶憑兌換資金可享7天定存優惠，人民幣及英鎊齊為10厘，紐元及加元8.5厘、澳元8厘、美元5厘，起存金額低至等值3萬港元，推廣期剛由6月底到期、延至8月底。

林健濠又說，除了人民幣，現時英鎊、美元及澳元存款亦受到不少客戶青睞，特別是英鎊，相信是不少有子女在海外升學的父母，須作理財選擇。

至於下半年整體港元定期存款的市況，會否隨拆息處於10年低位而令業界鬥減定存息。 林健濠認為，由於市場已進入低息環境，而早前聯儲局亦預計，疫情後首次加息時間有機會是2023年，故相信下半年港元定期存款仍會維持低利率水平。此外，展望人民幣滙價前景，林健濠表示，據該行經濟研究處的預測，預計美元兌人民幣年底目標價為6.4至6.55，較去年年底6.53略為升值。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪