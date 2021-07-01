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迎夏日旅遊旺季 歐盟疫苗護照正式啟用

環球社會熱點 19:13 2021/07/01

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歐盟於7月1日起啟用電子疫苗護照，已完成接種新冠疫苗的民眾，可在27個歐盟國家，以及瑞士、冰島、列支敦斯登和挪威4個參與計劃的國家之間自由通行，無須接受隔離。

歐盟精選5款新冠肺炎藥 未來或增至10款 【下一頁】

7月1日起啟用歐盟電子疫苗護照（EUDCC）後，參與國必須發放及承認疫苗護照。其中21個歐盟國家在計劃正式啟動前已準備就緒，另有6個國家大致完善技術系統，愛爾蘭受網絡攻擊影響，可能會延遲啟用電子疫苗護照。

歐盟就啟用電子疫苗護照採取寬限期，對於7月1日尚未準備就緒的國家，會提供寬限期至8月12日，以逐步實施，期內，這些國家應認可各國所發的相關合規格證明文件。

歐盟國家會認可由歐洲藥品管理局（EMA） 批准使用的疫苗，即輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（AstraZeneca）及強生（Johnson & Johnson）的疫苗。惟個別疫苗，如中國國藥及俄羅斯衛星5號疫苗（Sputnik V），僅獲部分歐盟國家認可，各國可自行決定是否認可這些疫苗。

民眾要申請疫苗護照，須符合以下三項條件的其中一項，已完全接種新冠疫苗、旅行前進行病毒快速測試而呈陰性結果、或感染新冠肺炎後康復。

此外，歐盟亦與其他國家包括英國及美國商討，打算實施免隔離旅遊，正進行相關文件認證及談判。

歐盟推疫苗護照免隔離檢測 成員國間7月起自由旅遊 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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