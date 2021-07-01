【北水基金】內地公募基金上半年吸資1.61萬億 按年急升52%

▲ 上半年內地公募基金吸資雖創新高，但專家相信下半年的吸金動力將減速。

上半年內地公募新基金發行破紀錄，突破1.61萬億元（人民幣，下同），較去年同期急升52%，據內媒引述Wind統計，截至本周二（6月29日）共有839隻新基金成立，平均募集19.19億元。北水基金吸資額創史上最好的上半年，吸金的主力是包括股票及混合產品的權益類基金，佔逾八成比重，募集逾1.3萬億元。此外，ETF的行情亦火爆，截至昨天（6月30日）的數據，共有140隻新產品，吸資規模更達1020.39億元，當中吸金最勁是華夏恒生互聯網科技ETF，吸資75.55億元。

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雖然首半年內地基金首發募資創23年歷史的新高，但專家展望下半年的市況，普遍料先高後低，未來6個月基金的發行熱度降溫，致令全年的發行額難打破去年的3.1萬億元歷史高位。事實上，檢視首6個月的首發規模，1月正值北水大時代，開門紅巳達頂峯，單月勁吸約5000億元，更罕現爆款基金，最矚目的日光基，是易方達競爭優勢企業基金，一日遭瘋搶2300億元。

可惜，春節後A股在收水陰霾下急回，港股也劇震，累2月過後基金開始滯銷，及至6月才回暖，上月吸資額重返兩千億元，達2300億元。業界對第3季市況前瞻，料基金主攻3大類概念：（1）料波動市下股債均衡的固定收益產品受捧；（2）主題式ETF續熱賣，如眼下熱爆的光伏ETF等；（3）科技股近期回升，相信主攻相關板塊的科創產品再湧現。

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記者:曾桂芬 責任編輯:梁智豪