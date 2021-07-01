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2021年上半年全球手機Apps總收入約5,038億美元　較同期增逾24%

科技 18:25 2021/07/01

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2021年上半年App Store和Google Play平台的用戶，在應用程式的總消費支出達649億美元（約5,038億港元）。

全球新冠肺炎疫情尚未遏止，市民宅在家中時間的增加，同時在手機遊戲上花費的支出就更多。有分析機構報告指出，2021年上半年App Store和Google Play平台的用戶，在應用程式的總消費支出達649億美元（約5,038億港元），較同期增逾24%。

＜＜【微軟】微軟推Xbox TV應用程式　設專屬XCLOUD串流媒體設備

＜＜【Google程式】Google App不斷彈出「停止運作」警告訊息　一招暫時解決相關問題

據分析機構Sensor Tower預測，截至2021年6月30日為止，預計App Store及Google Play全球應用消費者支出達到649億美元，較去年同期增加24%。當中涉及手機遊戲的支出費用達447億元（約3,470億港元），較去年同期增長17.9%。數據指出，2021上半年最高收入的手機遊戲為《王者榮耀》（Honor of Kings） ，錄得超過15億美元（約116億港元）收入，其次《絕地求生手遊版》同樣有近15億美元收入，排名第三的《原神》遊戲，預計獲8.48億美元（約65億港元）收入。　

此外，App Store平台的新手機遊戲下載量略有下降，2020年上半年下載量達到57億次，2021年上半年則減少至44億次。相反，Google平台的首次安裝量正不斷上升，在2021上半年應用程式安裝量增長3.9%至237億。

責任編輯：李寶如

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