【酒遍世界@iM網欄】美酒不只源自法國 意大利葡萄酒同樣聞名

在世界各地的舊世界產區葡萄酒，除了最常見的法國之外， 排第二便是意大利。整個意大利的葡萄酒擁有2,000年的豐富種 植和釀酒文化，其生產數量是全球之冠。 意大利大部分的葡萄酒都輸出到美國。而在亞洲來說， 進口最多意大利葡萄酒的國家就是日本。 意大利以令人眼花繚亂的葡萄品種和葡萄酒風格而聞名， 本土葡萄品種超逾2,000款，擁有著20個重要產區， 其地域和氣候都有所不同，釀出各色各樣的葡萄酒。

意大利在整個領土上都有葡萄園。托斯卡納、威尼托、 皮埃門特屬於最為人所知的產區，同時亦為意大利生產DOC佔最多 的地區(“法定原產地名稱”是意大利葡萄酒的質量保證標籤。 D.O.C.G. 是此保證標籤的最高級別)。

托斯卡納是基安蒂地(CHIANTI)的所在地， 該地區著名的品種是桑嬌維塞。1970年，桑嬌維塞成為CHIA NTI的主要葡萄， 其他種植的葡萄如梅洛及赤霞珠便產生了超級托斯卡納Super Tuscany。桑嬌維塞葡萄皮較薄，顏色淺淡， 酒看起來相當通透，能爆發出香濃果味，容易配搭食物。 價錢亦相宜因此都屬於受歡迎的意大利酒。

威尼托以VALPOLICELLA地區而聞名，阿瑪羅尼AMAR ONE DEALLA VALPOLICELLA屬於該地區優質的紅葡萄酒， 再細分為三個小區 Classico, Valpantena 和 Est，各自帶出不同風格的優品酒。AMARONE使用部份風乾 葡萄釀製的酒包括Corvina, Rondinella和Corvinone本土品種，並發酵至1 4-18%酒精度，陳釀最少為兩年，但陳釀夠四年便成為RISE RVA。某一些可陳釀長達10年，必然是潛力較高的葡萄酒。

下期將會為大家講解意大利氣泡酒及白酒的選擇。

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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