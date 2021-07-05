【Good Food,Good Mood@iM網欄】現實中的《Grand Maison Tokyo》 尖沙咀TIRPSE

由木村拓哉主演的《Grand Maison Tokyo》製作認真，專程邀請東京米芝蓮三星Quintessence餐廳主廚岸田周三（Shuzo Kishida），及二星INUA餐廳主廚Thomas Frebe擔任廚藝顧問，在鏡頭前真實呈現一間米芝蓮餐廳應有的水準。Quintessence在2013年搬遷，當時擔任侍酒師的大橋直譽決定在原址開設餐廳TIRPSE。TIRPSE倒轉便是法文ESPRIT，意指「隱藏的法國精神」，在開業兩個月隨即獲得米芝蓮一星，成為全日本摘星最快的餐廳，亦廣泛被公眾認為是Grand Maison Tokyo的現實版。2019年，TIRPSE正式登陸香港，座落K11 MUSEA，當時我慕名而來，失望而歸，有資深食家朋友還戲言：「個個都話自己係Grand Maison Tokyo，你估個個都係Grand Maison Tokyo咩？」我心想，餐廳選擇那麼多，應該是時候跟它說句「莎呦啦娜」了。最近一年，不少foodie朋友盛讚TIRPSE的食物水準大有改善，這與正式長駐香港的主廚清水雄太不無關係。就在幾個月前，我在另一場合認識了年輕的Yuta San，在他的言談間，我感覺他是一個對食材執著，但擁有有趣靈魂的廚師，便趁著六月幾位巨蟹座同事生日，相約到TIRPSE慶祝。

我們均選了價值$798的Executive Lunch Menu，餐前小點先來一粒黑鼆鼆的「北海道帶子天婦羅」，外層是以少許海鹽調味的墨魚汁脆皮，中間是和暖的北海道帶子，蘸一點檸檬墨魚汁來吃，我們四人相視而笑，紛紛認同：「好吃！」

Amuse Bouche有我最討厭的紅菜頭，但為了唔好嘥咗Yuta San的一擔心機，唯有硬著頭皮吃下去，怎料出乎意料的美味，完全沒有紅菜頭的可惡腥味之餘，中心的蘋果蛋黃醬及鮮甜蟹肉配搭得宜，魚子醬為菜式帶來一抹鹹鮮，灑上經分子化的榛子粉末，令人胃口大開。

餐廳自家製作意大利枕頭麵包，外型有點像傳統光酥餅，外皮脆，中心軟熟，新鮮出爐，配搭糅合黃糖、酸忌廉及意大利軟芝士三種口味的自家製牛油，好吃得差一點點便吃到碳粉超標了。

第一道前菜是金目鯛魚刺身，底層墊著清甜的日本番茄，頂部以小蘿蔔、北海道海膽及魚子醬點綴，最後淋上番茄麵豉清湯，整體味道鮮美，層次細膩有致。



第二道前菜的主角是法國布列塔尼藍龍蝦，廚師選用夏季洋蔥、番茄及意大利巴馬臣芝士來打造適合夏日享用的清新口味，一旁的烤紅燈籠椒醬為餸菜賦予微微辛辣，一掃暑氣。

到了主菜，幾位「巨蟹壽星」都選擇食「豬」，唯獨我一人選擇吃魚；前者選用日本國寶級白金豚肉，油花細緻，香而不膩，肉質柔軟，配上粟米菠菜支豆天婦羅，巨蟹們表示滿意。「魚」是清蒸太刀魚，在法國菜中吃到蒸魚有點新奇，一吃之下令我喜出望外，魚肉鮮嫩滑溜，底層的白酒牛油忌廉汁香濃但毫無膩感，是整餐飯最令我難忘的菜式。

甜品以「花」為主題，一塊薄薄的薰衣草雪葩凍入心扉，蓋著底層的夏季莓果，旁邊一球薰衣草雪糕，奶香花香交織出完美的消暑甜品。

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