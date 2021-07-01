【外滙前景】4大專家評第3季亮點貨幣 大新最睇好英鎊

▲ 美國會否提早退市及加息備受關注，專家料第3季滙市仍甚波動。

今天（7月1日）已進入第3季，面對下半年的主調是炒加息及通脹，市料全球股滙債仍備受美債息高低所牽引，累市場甚波動。而滙市專家對第3季最看好的外幣各有心水，信銀國際及上商的專家不約而同對美元看高一線，主因是憧憬美國提早收水加息。大新（02356）的專家卻睇好英鎊，而花旗力排眾議，對包括人民幣及商品貨幣等視為亮點貨幣。不過，專家提醒，眼下美國財金高官口徑不一，如聯儲局主席鮑威爾早前突放鷹，未幾卻淡化加息，聲言不會因擔心通脹而先發制人提早加息。分析指，或跟鮑威爾任期於明年2月屆滿，若想爭取連任，須配合拜登政府而審時度勢出口術。

4專家第3季揀邊隻外幣？可按下圖了解

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而息魔來襲升溫，6月份美滙指數急彈3%，重上92大關，乃逾4年以來表現最勁。分析拆解，最近美滙指數急彈，只是半年結前淡倉盤大舉冚倉，而非反映美元轉勢，畢竟美國仍受雙赤困擾。不過，上商研究部主管林俊泓說，本季的心水外幣以美元為首選，因美國退市在即，通脹又持續上升，將令美債息有上升空間，料美滙指數年內上落區間介乎90到94，年尾升至94高位，且看淡非美貨幣走勢。

可是，大新經濟師溫嘉煒於第3季最看好英鎊，疫情雖反彈，但只要未再惡化，防疫限制仍會逐漸放寬，對英國整體經濟復甦影響有限。不過，須注意英倫銀行上周議息，表明不會過早收緊貨幣政策，短期或限制英鎊的表現，預計英鎊兌美元今年高低位介乎1.36到1.44。

大行齊加英鎊定存息【下一頁】

那邊廂，花旗認為，第3季最具值博的外幣是非美貨幣，包括：人民幣、澳紐加商品貨幣及英鎊等。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，聯儲局日前雖由鴿派偏鷹，但此轉變或不足以持續打壓風險情緒。對滙市而言，不單止取決於美國縮減買債券的實際時間表，現時縮減買債的步伐較加息更為重要。若聯儲局於2022年12月加息，並於加息前要把買債規模縮至零水平，當局則有機會把現時每月1200億美元的買債規模，於今年12月開始每月減少150億美元，直至明年12月。

黃栢寧進一步剖析，跟2013年收水退市不同的地方是，如今減少買債步伐已屬市場預期，所以不會打壓風險情緒。如此情況下，風險貨幣例如商品貨幣（澳元、紐元及加元）、英鎊及亞洲新興貨幣（如人民幣），相對美元或仍受到支持，亦可能繼續跑贏套息交易融資貨幣（歐元、瑞郎和日圓）。

人民幣定存11厘高息王，半年結前最後衝刺【下一頁】

黃栢寧對第3季一眾看漲的亮點貨幣最新滙價預測，包括人民幣在岸價兌美元於6至12個月內料為6.3，長線目標5.6。至於英鎊兌美元於未來6至12個月預測為1.4，長線目標1.44。澳元兌美元於6至12個月預測是0.79，長期預測為0.76。紐元兌美元於6到12個月預測為0.72，長期預測是0.7。美元兌加元於6至12個月預測為1.2，長線預測1.18。

另方面，信銀國際經濟師李業勤博士預期，美滙指數今年初乍現89.4低位已見厎，料下半年最高可見95，而年底目標為94左右。第3季最看好的外幣是美元，皆因聯儲局可能於第3季宣布開始縮減買債計劃，將為美元帶來提振。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪