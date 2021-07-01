【大行點睇】里昂預測舜宇上半年淨利潤升近6成 VR業務為新增長引擎

里昂發表研究報告指，上半年舜宇光學（02382）受惠於手機模組行潤增加，以及車用鏡頭及VR產品出貨量強勁，料期內淨利潤達27億元人民幣，按年大增56%。該行將舜宇目標價由260元上調至291元，重申「買入」評級，並將公司列為首選。

里昂指，預計公司上半年淨利將較市場預期高9%，除了是受到手機鏡頭模組市佔增加、利潤擴張及車用鏡頭出貨提升所驅動外，VR相關產品的交付亦顯著提升，料將帶動其他鏡頭模組的收入，而市場亦忽略了有關影響。

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該行認為，舜宇的現價為2021年預測市盈率的37倍，屬高水平，而公司基本面仍處上升勢頭，料上半年盈利強勁、手機鏡頭模組及鏡頭出貨有望在兩至三個月內復甦等因素將成催化劑。並且下半年iPhone及安卓手機銷售復甦，相關方面的競爭亦會緩和。

另外，里昂料至2025年自動駕駛的滲透率將達20%，屆時汽車業務貢獻的收入及淨利將相當於2020年整體收入及淨利的82%及98%，到滲透率達100%時，其收入及淨利將分別提升至324%及307%，即其規模會增至現時的四倍。

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