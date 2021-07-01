【新股IPO】下半年新股市場續旺場　一文看15間已遞表企業

本港今年上半年新股集資額創新高，踏入下半年，新股市場保持熱度。大批企業趕在上半年結束前向港交所交表。昨日（6月30日），港交所合計披露了多達15家公司的上市申請。連同正在招股的14家企業，第三季新股市場將會相當熱鬧。

以下為15間已遞表的企業資料：

生物醫藥

艾迪康

艾迪康是中國獨立醫學實驗室（或ICL）的開拓者及三大獨立醫學實驗室服務提供商之一，公司與金域醫學（滬：603882）、迪安診斷（深：300244）、達安基因（深：002030）三家機構一起被合稱為「中國第三方醫學檢驗四巨頭」，也是其中唯一一家尚未上市的企業。

公司總收益從2018年的15.302億元人民幣增至2020年的27.417億元人民幣，複合年增長率為33.9%。艾迪康主要透過遍佈全國的25個自營實驗室組 成的集成網絡為醫院和體檢中心提供豐富且一流的檢測服務，檢測組合包括約2,800種醫療診斷檢測，其中包括約 1,400種普檢及1,400種特檢。

保薦人：摩根士丹利、富瑞

北海康成

北海康成是專注於罕見病的生物醫藥公司， 公司產品線包括3種已上市產品、3種處於臨床階段的候選藥物、兩個處於IND準備階段、兩個處於臨床前階段及三個處於先導識別階段的基因療法產品。

該公司去年及今年首季分別錄淨虧損8.5億元人民幣及1.1億元人民幣。

保薦人：摩根士丹利、富瑞

思路迪醫藥（3D Medicines）

思路迪醫藥是一家接近商業化階段、專注腫瘤治療領域的生物醫藥公司，其核心產品恩沃利單抗是全球首個且唯一一個處於BLA階段的皮下注射 PD-L1抗體，有望解決全球未滿足的癌症治療慢病化的醫療需求。

思路迪醫藥的產品尚未獲准進行商業銷售，因此公司未從產品銷售中產生任何收入。去年及今年首4個月，公司分別錄經營虧損6.4億元人民幣及8.3億元人民幣。

保薦人：中金、中信建投

艾美疫苗

艾美疫苗是中國最大的全產業鏈民營疫苗集團，在2020年取得了約6000萬劑的批簽發量，同時也是中國僅次於中國生物（CNBG）的第二大疫苗製造企業。公司目前已商業化8款針對6個疾病領域的疫苗產品，亦有針對13個疾病領 域的23種在研疫苗。

保薦人：高盛、中金公司、中信建投及麥格理

泰能醫療

泰能醫療是一家具備先進生產科技的中國領先高端個人手部防護產品製造商，銷售網絡遍布全球，主要產品為一次性丁腈手套和一次性PVC手套，廣泛應用於醫療護理、臨床檢查、化工、電子、食品加工及其他行業。公司收益主要由丁腈手套，其佔去年收益86.96%，在中國市場的市佔率達7.4%。

保薦人：國泰君安

物管類

廣州珠江城市管理

廣州珠江城市是綜合城市服務提供商，立足廣州、深耕大灣區、輻射中國其他地區，公司於2021年中 國百強物業管理公司中排名第19位。

該公司三條業務線分別為城市公建服務、城市生活服務及城市文體運營服 務。去年淨利潤為6600萬元人民幣，按年增88%；2018至2020年複 合年增長率為64%。 目前珠江實業持有其95%的股權，穿透股權結構，其實際控制人為廣州市國資委。

保薦人：農銀國際、中國平安

融匯悅生活

融匯悅生活是一家提供全面物業管理服務及商業運營服務供應商，公司在2020年及2021年中國百強物業管理公司中，分別排名第55位及50位。該公司主要業務為向非業主（主要為物業開發商）、業主及住戶提供多種物業管理服務，以及為多元化的商業物業組合提供商業運營服務。業務重點發展成渝經濟區、環渤海經濟區及海峽西岸經濟區的重點城市。

保薦人：光銀國際

電商、遊戲類

友和集團

友和集團是本港一家以電子產品及家庭電器為主的B2C電商平台。擁有逾23,000項SKU（以電子產品及家庭電器為主），於2021年6月22日已累積龐大客戶群，註冊會員超過59萬名。最新年度完成訂單數目共34.6萬宗，過去3年複合增長90.8%。上年度總商品交易額（GMV）為5.06億元，近3年複合增長107.2%；客單價1463元，年複合增長8.6%。

保薦人：民銀資本

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子不語

子不語集團是一家跨境電商，通過第三方電商平台進行服飾及鞋履產品銷售。 按2020年通過第三方電商平台銷售的服飾及鞋履產品的GMV計，公司排名第三。此外，於2020年度，按在北美產生的GMV計，在所有中國的跨境電商出口B2C服飾及鞋履市場的平台賣家當中，公司排名第一。該公司去年淨利潤為1.14億元人民幣，按年升40.5%。

保薦人：華泰國際，農銀國際

望塵科技

望塵科技是中國領先的手機運動遊戲開發商、發行商及營運商，側重運動模擬遊戲。於2020年，按收益計公司在中國手機運動模擬遊戲市場排名第二，市場份額約為16.2%，按收益計公司在中國網上運動遊戲市場排名第三，市場份額約為5.6%。公司手機運動管理模擬遊戲包括《足球大師》、《NBA籃球大師》等。

保薦人：大華繼顯

其他

宏信建設發展

宏信建設發展是中國最大的設備運營綜合化服務提供商，在新型支護系統、新型模架系統及高空作業平台設備運營服務市場均排名第一。公司參與國內里程碑工程項目，包括上海國家會展中心項目、 北京大興國際機場項目、港珠澳大橋項目及火神山醫院項目的建設。

保薦人：華泰國際、花旗、招銀國際、星展亞洲

順豐同城實業

順豐同城實業是順豐控股（深：002352）旗下第三方即時配送服務平台。順豐持有同城實業66.76%股權。順豐同城去年收入48.4億元人民幣，按年升1.3倍；2020年訂單總數 7.6億筆，過去3年複合年增長率為208.7% 。

保薦人：美林、中金

廣東領益智造

廣東領益智造（002600）已在A股上市，公司是世界領先的綜合智能製造平台，亦是全球第一大的消費電子精密功能件供應商，於2020年佔據全球約7.2%的市場份額。

公司為全球客戶提供多元化的產品、服務及解決方案，包括材料、精密功能件、結構件、模組、充電器及精品組裝等。公司成功地從消費電子擴展至其他終端市場，包括汽車、清潔能源、醫療、通訊及物聯網。

保薦人：中金、華泰國際、瑞銀

匯泉國際

匯泉國際是中國內地及中國香港領先的飲料公司，為茶飲料品牌「道地」母公司。截至去年底止，匯泉國際於天然、健康及功能飲料類別包括9個品牌，涉及252個SKU，同時滙泉亦有進口多個國際烈酒及葡萄酒品牌，包括164個品牌的1,434個SKU。

保薦人：富瑞、匯豐

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中國蒙樹生態

該公司為林業服務供應商，為主要於華北地區提供各種林業生態、生態修覆及城鎮綠化項目的完善服務。公司在中國的林業生態行業中排名第四，於2020年按收益計算的市場份額為0.25%。

保薦人：申萬宏源香港

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編輯：吳敏芳

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