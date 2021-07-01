研究指封城使英國人變胖 民眾吸收多15%卡路里

英國新冠肺炎疫情肆虐，為遏止新冠肺炎傳播，政府早前規定食肆、咖啡店只能提供外賣服務，並鼓勵民眾逗留家居防疫。英國有研究指，民眾於疫情期間攝取的卡路里量增加，去年5月的卡路里攝取量達致高峰，較平常情況下多15%。

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英國智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies）分析商店、外賣店及餐廳購買的食品及非酒精飲料數據，發現民眾於去年5月第一次解封前，所攝取的卡路里較以往情況下多15%，至去年年底的每月卡路里攝取量亦較以往多起碼10%。

此外，研究亦發現，雖然民眾因封城而減少在餐廳攝取卡路里，但於去年11月，英國第2次封城期間，民眾從外賣食物攝取最多卡路里量，較以往增加逾兩倍。加上民眾在疫情期傾向於家中煮食，由食物原材料中攝取卡路里量，導致讓整體卡路里攝取量不跌反升。

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研究所副主任、研究負責人史密斯(Kate Smith)認為，過去一年民眾的工作、飲食及社交環境經歷重大改變，導致卡路量攝取量大幅上升，當中有9成家庭卡路量攝取量增加，越富有的家庭增幅越大。

另一研究負責人奧康奈爾 (Martin O'Connell) 則表示，研究結果指在家工作是導致民眾攝取更多卡路里的原因之一，情況勢必影響英國政府打擊痴肥及改善民眾飲食的措施。

責任編輯：郭麗明