  • 32°C
香港時間 : 2021701日 (四) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

研究指封城使英國人變胖 民眾吸收多15%卡路里

環球社會熱點 17:35 2021/07/01

分享：

英國新冠肺炎疫情肆虐，為遏止新冠肺炎傳播，政府早前規定食肆、咖啡店只能提供外賣服務，並鼓勵民眾逗留家居防疫。英國有研究指，民眾於疫情期間攝取的卡路里量增加，去年5月的卡路里攝取量達致高峰，較平常情況下多15%。

萬維網原代碼拍賣 逾4200萬成交NFT形式售出 【下一頁】

英國智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies）分析商店、外賣店及餐廳購買的食品及非酒精飲料數據，發現民眾於去年5月第一次解封前，所攝取的卡路里較以往情況下多15%，至去年年底的每月卡路里攝取量亦較以往多起碼10%。

此外，研究亦發現，雖然民眾因封城而減少在餐廳攝取卡路里，但於去年11月，英國第2次封城期間，民眾從外賣食物攝取最多卡路里量，較以往增加逾兩倍。加上民眾在疫情期傾向於家中煮食，由食物原材料中攝取卡路里量，導致讓整體卡路里攝取量不跌反升。

涉騷擾英疫情專家 男子被炒魷兼公開道歉 【下一頁】

研究所副主任、研究負責人史密斯(Kate Smith)認為，過去一年民眾的工作、飲食及社交環境經歷重大改變，導致卡路量攝取量大幅上升，當中有9成家庭卡路量攝取量增加，越富有的家庭增幅越大。

另一研究負責人奧康奈爾 (Martin O'Connell) 則表示，研究結果指在家工作是導致民眾攝取更多卡路里的原因之一，情況勢必影響英國政府打擊痴肥及改善民眾飲食的措施。

責任編輯：郭麗明

相關文章

萬維網原代碼拍賣 逾4200萬成交NFT形式售出
今日
萬維網原代碼拍賣 逾4200萬成交NFT形式售出
美國法院推翻性侵案判決 Bill Cosby重獲自由
今日
美國法院推翻性侵案判決 Bill Cosby重獲自由
巴西約410萬人無打第2劑疫苗 過快推進致供應短缺
今日
巴西約410萬人無打第2劑疫苗 過快推進致供應短缺
普京豪言英美不如俄 擊沉英艦亦不會爆世界大戰
今日
普京豪言英美不如俄 擊沉英艦亦不會爆世界大戰
英國單日確診破2.6萬 蘇格蘭近2000人曾觀歐國盃
今日
英國單日確診破2.6萬 蘇格蘭近2000人曾觀歐國盃

你可能感興趣

萬維網原代碼拍賣 逾4200萬成交NFT形式售出
今日 16:15
萬維網原代碼拍賣 逾4200萬成交NFT形式售出
美國法院推翻性侵案判決 Bill Cosby重獲自由
今日 16:23
美國法院推翻性侵案判決 Bill Cosby重獲自由
巴西約410萬人無打第2劑疫苗 過快推進致供應短缺
今日 16:10
巴西約410萬人無打第2劑疫苗 過快推進致供應短缺
網絡熱話 疫情 英國 肥胖 新冠肺炎疫情 食品

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月01日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版