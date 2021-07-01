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【新股IPO】中國化工旗下先正達擬上海科創板上市 競逐今年最大IPO

股樓投資 19:21 2021/07/01

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全球IPO市場變得熱鬧起來，由中國化工集團較早時收購的瑞士農用化學品巨頭先正達集團（Syngenta），有報道指擬於上海科創板申請上市，目標集資額約100億美元，挑戰成為今年全球最大IPO交易。

外媒引述消息人士指出，先正達集團亦已考慮第二上市，最快可能於科創版上成後一年之內成事，香港雖然都於上市的考慮名單之選，但非首選，至於蘇黎世、倫敦和紐約交易所亦是先正達集團選項。

先正達集團應最快於今個星期內向上海科創板提交招股說明書，據了解公司估值大約為600億美元，若撇除債券則約500億美元，預計融資3分之1款項會用於償還債務，剩餘資金將用於研發和新業務。

中證監上周已披露，中金 （03908） 、中銀證券、中信証券 （06030） 為先正達的IPO輔導機構，不過先正達集團及中國化工集團都未有回應。

先正達集團為世界第一大作物保護生產商、第三大種子供應商，中國化工集團2017年以430億美元收購，為中國歷來最大對外收購案。

【異動股】中銀國際料內地餐飲業持續復甦 海底撈仍為火鍋業龍頭 全日急升近一成 【下一頁

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責任編輯 : 陳子謙

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