【下半年部署】2021下半年 值得留意的10大港股

疫情降溫，推動金融，地產和石油等傳統經濟股上半年相繼反攻，收復不少早前失地。然而較早前的市場寵兒科技股，受累反壟斷監管等消息之下，股價不復早前勇，導致恒指上半年未能收復29000點。然而經過上半年的調整，科技股目前的估值已相對合理。始終發展科技應用是長期國策，相信市場消化有關政策因素後，科技股下半年重獲資金追捧的機會不低。

與此同時，其他行業下半年也呈現投資機遇。疫情降溫推動不同地區間恢復通關，相信是下半年值得關注的事件，零售、餐飲及地產股等有望炒復甦。全球掀起缺芯潮，晶片股下半年的盈利增長可看高一線。行業發配合併購潮，物管股盈利高增長故事預期繼續，短期內該板塊更有望藉盈喜消息推動。總結上述因素，投資組在此推介下半年值得留意的10大港股，協助讀者下半年戰勝大市。

下半年值得留意的10大港股一覽：

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