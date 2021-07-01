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【iPhone】iPhone 12系列銷量逾1億　比iPhone 11提早2個月達門檻

商業 18:00 2021/07/01

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有報告指出，iPhone 12系列自發布以來銷量已超過1億部，比上代iPhone 11提早兩個月達到這個門檻。

蘋果（Apple） iPhone銷售持續強勢。有報告指出，iPhone 12系列自發布以來銷量已超過1億部，比上代iPhone 11提早兩個月達到這個門檻。

【產能調整】鴻海鄭州廠大型招聘　iPhone13 量產前補足生產線人力

Apple Insider報道，調研公司Counterpoint Research的報告指出，iPhone 12系列在推出的第七個月後，至今年4月的全球累計銷量突破了1億部大關，比iPhone 11提早兩個月達到這個門檻；亦是繼iPhone 6系列實現了另一個量產超級週期。

報告指出，客戶在選購型號方面亦產生了顯著變化，在 iPhone 12系列推出後，消費者更喜歡該系列的最高版本。當時Pro Max版本在 iPhone 12系列銷量中的份額為29%，高於iPhone 11系列同型號的25%份額。而在美國市場中，自去年12月以來，iPhone 12 Pro Max一直是當地銷量最高的智能手機。

另外，報告更提到，儘管 iPhone 12系列的發售時間比去年更遲，但其的活躍用戶群增長速度卻快於iPhone 11。

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責任編輯：蘇穎琪

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