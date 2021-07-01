【疫下旅遊】泰國推「布吉沙盒」計劃 港人需接種兩劑新冠疫苗 便可到布吉旅遊

本港疫情開始放緩，泰國駐港領事館公布今日起推「布吉沙盒」計劃，容許香港及內地等中低風險地區的旅客入境，並且無須隔離，不過旅客需要於出發前14天以上完成接種兩劑新冠疫苗。計劃設有「融斷」機制，假若布吉島每周新感染個案達90宗，或住院率達當地衞生系統容量的80%，計劃可能會停止。泰國旅遊部門日前表示，期望計劃可於本月至9月期間吸引10萬名遊客，為泰國當地帶來約2.8億美元的收入。

【港澳通關】消息指最快7月11日有限度通關 惟港客訪澳限制多 【下一頁】

根據有關公告，旅客需要於出發前14天以上完成接種兩劑新冠疫苗，疫苗必須已在泰國公共衛生部註冊或經世界衛生組織批准，而18歲以下人士如與父母同遊，可獲豁免接種。另外，旅客要在自己所在地的泰國大使館申請入境證書，並持有72小時內的核酸檢測陰性報告。當局亦要求旅客事先購買旅遊及醫療保險，並必須涵蓋與新冠病毒相關治療和醫療費用的保險，保額至少達10萬美元，而有關的有效期必須涵蓋在泰國逗留的時間。當局表示入境旅客須提供「SHA+」指定酒店的預訂證明，除非能提供14日內的回程機票以示證明，否則須入住指定酒店隔離至少14天。

太空館天象廳今起重開 半球形屏幕採用無縫拼接技術 【下一頁】

公告又指，旅客抵埗後也要進行病毒檢測，逗留少於7天的旅客需在第6天或第7天再作檢測；而逗留10至14天的旅客，先在第6天或第7天進行第二次檢測，並須在第12或13天作第三次核酸檢測。此外，旅客必須在布吉島的旅遊時安裝並使用泰國政府規定的追蹤應用程式。而當旅客經病毒檢測後呈陰性，便可到訪布吉任何地方，不過期間也要嚴格遵守各項防疫措施，包括在公共地方及交通工具戴上口罩。目前有8間航空公司提供直航機到布吉，例如以色列航空、國泰航空、英國航空、阿聯酋航空航空等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂