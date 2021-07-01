【電動車】蔚來小鵬6月交付量齊創新高 小鵬按年增長逾6倍、蔚來升逾1倍

▲ 蔚來小鵬6月交付量齊創新高。

蔚來（美：NIO）、小鵬汽車（美：XPEV）6月交付量齊創新高。蔚來公佈，6月共交付智能電動汽車8083輛，首次超越8000輛，創歷史新高，按年增長116%，按月增長2成。蔚來第二季度共交付21896輛，按年增長112%，連續5個季度實現按季正增長。上半年蔚來完成交付41956輛，達到去年全年交付量的95.9%。

小鵬汽車方面，6月交付6565輛，同樣創下新紀錄，按年增幅達到617%，按月增長15%。小鵬汽車第二季度交付17398輛，按年增439%，也為季度新紀錄。公司上半年的整體交付量達到30738輛，按年增長459%。

小鵬汽車9868以165元定價 較美股有多少水位？【下一頁】

蔚來披露，6月蔚來ES8交付1498輛，蔚來ES6交付3755輛，蔚來EC6則交付2830輛。小鵬在6月交付4730輛P7，以及1835輛G3。

小鵬表示，將在7月發布SUV G3i，預計9月開始付運。

蔚來周三在美股造好，全日升5.7%，報53.2美元，最新市值約872億美元。小鵬汽車則收漲0.23%，報44.42美元。

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編輯：陳健婷