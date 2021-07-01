405萬港紙買到悉尼990呎樓　Ovation Quarter奧雲花園首次於本港推售　折實呎價低至港幣3,161元

澳州有全新樓盤首次於本港推售。位於悉尼的Ovation Quarter（奧雲花園）由當地發展商Australia YMCI開發，項目毗鄰悉尼奧林匹克公園，屬低密度河畔住宅。

Ovation Quarter一期由3幢10層高的住宅組成，共提供421伙單位，設兩房及三房間隔，當中兩房單位實用面積由990至2,400平方呎，而三房單位則由1,033至2,486平方呎不等。所有單位均附連現代簡約風格裝修，兩房單位入場價由澳幣69.5萬起（折合約港幣405萬元），折實呎價更低至港幣3,161元起。

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從單位圖片可見，單位採用現代化風格打造，空間感十足，房間面積寬闊，露台配以落地玻璃門，增強室內採光和通風。客廳地板採用淺色木紋地板，整體感覺柔和溫馨。廚房設備齊全，包括有爐具、焗爐和抽油煙機，另外部分單位浴室配備浴缸。設計師將室內空間用盡，單位內提供大量收納空間，每個單位均附送特製衣櫃。此外，項目戶戶附設大露台，部份單位可享開揚河景。

項目賣點除寬敞的室內設計及河景外，還有完善的生活配套。項目設有休憩花園、燒烤區、圖書館等住戶設施，車位與單位比例大於1:1，共設462個業主車位，另有訪客車位95個。交通方面，項目鄰近Olympic Park火車站，以及興建當中的運輸基建。另外，項目坐落在悉尼奧林匹克公園旁，又毗鄰多間大型購物商場、超市、學校等，如超市Costco Wholesale Lidcombe，滿足住戶日常生活、休閒、體育等需求。

Ovation Quarter於本港由中原地產代理發售，將於7月3至4日於銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓01室舉行展銷會，推售15個單位。

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