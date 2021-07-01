【恒大 3333】穆迪指未來12至18個月面臨大批到期債務 下調中國恒大評級至B2

國際評級機構穆迪發表報告，下調中國恒大（03333）信用評級，這已是國際評級機構不到兩周第二次下調恒大的信用評級。穆迪表示，將恒大評級下調至B2，並表示有可能進一步下調，並指雖然恒大降低了債務以增強財務穩定性，但在中國信貸緊縮和資本市場波動的大背景下，該公司未來12至18個月仍然有大量到期債務和可賣回債券，而且信託貸款比例高及信貸指標適中，均影響其評級。

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穆迪指出，恒大去年底應付賬款從2019年底的5,450億元（人民幣，下同）增至6,220億元，這也是債務減少當中的一部分。

恒大周三（6月30日）表示已按中國監管層的要求，將淨負債率降至100%以下，以實現一條「紅綫」變綠，並以一年多時間將有息債務大降3,000億元。

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記者：郭秀慧