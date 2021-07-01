▲ 【美團股價】王興出席建黨百年大會 《焚書坑》事件後關係解凍？

中國共產黨今年成立100年，今日（7月1日）在北京舉行建黨百年大會，不單中共總書記習近平講話成焦點，連出席大會的人士也成為外界關注。早前因引用《焚書坑》詩句而牽起風波，美團 （03690） 創辦人王興今早被中央電視台拍攝出席建黨百年大會，外界視為王興、美團可從爭議中，最新獲得北京信任。

官媒表示，建黨百年大會有7萬餘人參與，參與人士來自以各級黨組織，以北京為主各級學校、金融機構、企業、科研機構等組織代表，還有獲得國家勳章和榮譽稱號得主、全國工商聯、無黨派人士代表等。

中央電視台直播畫面中出現王興身影，他與在場人士都按當局要求，未有戴上口罩。

▲ 美團創辦人王興在央現直播建黨百周年大會畫面出現

不單王興現身，近月陷債務風波的恒大主席許家印也「受邀」出席，可見【下一頁】

王興5月在自己創立的社交平台「飯否」，發布晚唐《焚書坑》古詩的帖文：

竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。

帖文曾被外界視為暗諷政府，王興及後刪除帖文，並解釋言論是對美團的商業競爭反思，但其後外電引述消息指，王興被中國政府約談，告誡需要保持低調。

王興《焚書坑》風波未了 彭博：北京告誡王興保持低調，可見【下一頁】

美團近月股價表現轉為波動，公司也屢次被不同內媒批評對車手待遇苛刻。市監局早前表明已對美團壟斷行為立案調查，成為繼阿里巴巴 （09988） 另一被點名調查的科網巨企。

值得注意是，阿里巴巴創辦人馬雲自阿里、螞蟻集團成為監管對象後，一直保持低調，屬於中共黨員的馬雲未傳出參與建黨百周年大會。馬雲近期出席公開場合都在阿里巴巴總部杭州附近，而美團總部則設在北京。

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編輯：麥德銘

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