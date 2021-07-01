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【美股焦點】花旗料蔚來下半年業績強勁　升目標價兩成維持「買入」評級

股樓投資 16:41 2021/07/01

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花旗將蔚來(美：NIO)2022年目標價，由58.3美元上調逾兩成至72美元，維持「買入」評級。該行預計公司第二季度出貨量強勁，並且在今年剩餘兩個季度亦會保持環比增長。該行指，即使全行業芯片短缺沒有明顯緩解，蔚來汽車下半年也會有強勁業績。

該行預計蔚來今年向北歐的首次電動汽車出口將是一個亮點，而市場對其存在低估。花旗將蔚來汽車2021年銷量預期從9萬輛上調至9.3萬輛，將2022年銷量預期從15.5萬輛上調至16萬輛。

 

【美股分析】瑞銀下調Tesla目標價至660美元　憑四項指標精選5大車股  【下一頁

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撰文 : 周兆邦

蔚來（美：NIO） 港股

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