【新股IPO】滴滴出行首日掛牌 即獲納入多個指數

中國內地網約車公司滴滴出行（美︰DIDI）首日掛牌成績不俗，開報16.65美元，曾較發行定價14美元升近三成高見18.01美元，其後升幅收窄，最終收報14.14美元，升1%，市值約為680億美元。

另外，公司首日掛牌已獲多間國際指數公司納入旗下指數。當中MSCI表示，將滴滴ADR納入MSCI中國全股票指數，7月15日起生效。富時羅素表示，將滴滴ADR納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，7月8日起生效。

公司以每股13美元至14美元價格推介股票，最終發行價為每股14美元，發行3.17億股，較最初計劃多出約10%。

根據彭博匯總數據顯示，是次亦是公司這是中國公司赴美上市規模第二大的交易，僅次阿里巴巴 （09988） （美︰BABA）2014年的250億美元IPO。

滴滴直至今年3月，在全球15個國家4000多個城市開展業務，平台全球年活躍用戶達到4.93億。

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責任編輯 : 陳子謙