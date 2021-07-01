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【置業故事】睇勻全港終遇心頭好　再遇好心業主減價　年青人520萬買將軍澳茵怡花園

股樓投資 16:25 2021/07/01

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樓市續旺，買家愈來愈心急，擔心遲買更貴，故周圍搵盤，但筍盤難求。近日，有位年青買家搵盤多時，最終遇上好心業主，成功在將軍澳買到心頭好。 

置業過程如下

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利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳茵怡花園5座低層H室，實用面積372平方呎，一房間隔，原開價555萬元，經議價後減價35萬元，以520萬元易手，實用呎價約13,978元。據了解，原業主於2016年1月，以約365萬元（已補地價）購入單位，持貨至今約5年，現帳面獲利約155萬元，物業期內升值約42%。代理續說，茵怡花園已補地價市場現時約有13個放盤，叫價由550萬元起。 

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 茵怡花園 將軍澳 利嘉閣

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