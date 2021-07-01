【飛行汽車】現代汽車強調已「投入重金」 料10年內將飛行汽車成現實

據外媒報道，韓國汽車龍頭現代汽車（Hyundai Motor）歐洲首席執行官科爾（Michael Cole）稱，有望於2030年前將飛行汽車成為現實，公司現已在該領域「投入重金」，強調飛行汽車是「未來的一部分」。此前，現代汽車在拉斯維加斯的消費電子展上已展示其飛行汽車的概念產品。

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過去飛行汽車只是充滿科技感的概念，但近年很多初創公司、飛機製造商和汽車製造商正在研發飛行汽車，變成各大品牌爭相追逐的一個新競爭賽道。飛行汽車顧名思義是可以像直升機一樣起飛和降落，並運載乘客和貨物。而中國亦有加入研競爭行列，去年10月，小鵬汽車（美：XPEV）就展示了首款超低空飛行汽車「小鵬匯天旅航者T1」。

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記者：郭秀慧