【異動股】先聲藥業入局阿茨海默市場　股價周三創新高　近3個月漲幅近70%

先聲藥業（02096）6月29日宣布，或與德國Vivory公司合作，在大中華區開發和商業化的大神經藥物蛋白質樣蛋白N3P（pGluAβ）的阿茨海默（AD）治療，入局阿茨海默市場。

另外，公司的與康寧傑瑞（09966）、思路迪醫藥（3D Medicines Inc.）合作的PD-L1域單抗恩沃利監督藥物注射液，獲美國食品藥物管理局（FDA） 授予藥品資格，用於治療軟組織肉瘤。

先聲藥業周三再升逾5%，股價創新高，近3個月漲達接近70%。

大行對先聲藥業評級及目標價：

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