萬維網原代碼拍賣 逾4200萬成交NFT形式售出

「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）近來蔚為風潮，成為不少藝術品拍賣的熱門形式。萬維網之父、英國科學家伯納斯李早前宣布，以NFT形式拍賣由其創作的萬維網原代碼。拍賣於周三完成，最終以破540萬美元成交。

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知名拍賣行蘇富比負責經辦的拍賣於周三（6月30日）以網上競標形式舉行，起拍價為1,000美元，最終成交價為5,434,500（約4,228萬港元）。蘇富比科學及流行文化副總裁哈頓（Cassandra Hatton）表示，今次拍賣極具象徵及歷史意義，原代碼的價值完全由市場決定。

拍賣包含帶有日期和時間戳的萬維網原代碼數據，大約9555行的代碼中，包含伯納斯-李（Tim Berners-Lee）發明的三種電腦語言和協議的應用（HTML、HTTP和URIs）。此外，拍賣的NFT還包括長達30分鐘的影片和以圖片形式呈現原代碼，以及伯納斯-李在2021年所寫的一封信。

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伯納斯-李此前曾為以NFT形式辯護，強調自己並非出售原代碼本身，只是售賣一幅由他創作，內含以程式語言Python撰寫的指令及自己簽名，並投射在牆面上的大型畫作。

責任編輯：吳漢培