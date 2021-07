【NFT交易】香港音樂人林健華5首單曲以520個以太幣成交 值120萬美元創全球NFT單曲最高成交記錄

香港著名音樂人林健華日前在NFT平台Openlake,以520以太幣(約120萬美元)交易了5首單曲Demo,創下了全球NFT單曲音樂最高成交記錄。

據《美通社》報道,該NFT組曲名為《Traces of Love》(分佈愛的痕跡),包含5首單曲Demo,分別是《Too Late》、《Share Happiness》、《Broke Up》、《I used to love you like this》以及《Traces of Love》。這5首Demo是林健華由1995年至2005年創作,從未發表的單曲。"Traces of Love"組曲代表着華語音樂產業巔峰,具有極高的收藏價值。同時林健華也希望通過該系列致敬NFT時代。

林健華是本港音樂製作人,其代表曲目有陳奕迅的《與我常在》、《我的快樂時代》、古巨基的《必殺技》、《眼睛不能沒眼淚》、莫文蔚的《忽然之間》等等。他曾在台灣滾石唱片擔任創作及歌曲製作人,之後回到香港加入跟華納唱片。自2002年開始,他成立的拾點音樂J10 Music致力發掘及推動有才華的音樂人,成功打造唱作歌手如周國賢,張繼聰等,小克,梁柏堅,張家誠等曲詞創作人以及不同的音樂製作人,協助他們開拓發展音樂及歌唱事業。

華語音樂人陳奐仁,早前發布的新曲《Nobody gets me》,同樣在NFT平台拍賣,最終以11萬港元成交。

