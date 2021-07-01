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美國法院推翻性侵案判決 Bill Cosby重獲自由

環球社會熱點 16:23 2021/07/01

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美國著名黑人諧星Bill Cosby被控於2004年性侵一名女子，於2018年被判入獄。美國賓夕法尼亞州最高法院周三推翻Bill Cosby性侵案判決，下令將他當場釋放。最高法院指，控方當年出現程序失誤，因Bill Cosby律師已與前任檢察官達成不起訴協議，他不會在案件中受指控。

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賓夕法尼亞州最高法院周三（6月30日）推翻性侵案判決，下令釋放Bill Cosby。在長達79頁的書面判決中，指出當年的控方出現程序失誤，因Bill Cosby律師已與前任檢察官達成協議，若Bill Cosby在Andrea Constand的民事訴訟中作證，便不會受到任何指控。

此外，最高法院亦發現原告部分供詞與案件無關卻影響審判，認為應該立即釋放Bill Cosby，以及禁止再就特定指控對他作出任何起訴，才是唯一補救方式。已服刑近3年的Bill Cosby從監獄獲釋並返回家中，他於家門外未有發言，僅向記者及支持者展示微笑及高舉勝利手勢。

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現年83歲的美國黑人諧星Bill Cosby於80年代演出不少處境喜劇而大受歡迎，曾被稱為「美國爸爸」。他被控於2004年在家中落藥並性侵Andrea Constand， 其後二人在2006年達成保密協議。

但2014至2015年間，有數十名女性挺身而出提出相關指控，指Bill Cosby曾落藥性侵他們，Bill Cosby於2015年再次因性侵Andrea Constand案件被捕。

案件在第一次審訊時，陪審團無法達成一致裁決，需要重審。法院最終於2018年裁定Bill Cosby 3項罪名成立，被判3至10年徒刑，令他成為反性侵「#MeToo」運動下，首位被定罪名人。

責任編輯：郭麗明

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