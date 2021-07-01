【港澳通關】消息指最快7月11日有限度通關 惟港客訪澳限制多

政府早前已就兩地通關事宜進行磋商，有本地傳媒報道，澳門當局最早將於明天（2日）公布通關詳情，更指兩地將於7月11日恢復通關，惟入境澳門的香港訪客須符合多項要求，包括已接種2劑疫苗、取得核酸檢測證明、限制活動範圍、不可參與「無口罩」的活動等。

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消息指，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後安排，香港旅客入境要持特定顏色健康碼，亦只能在酒店指定範圍內活動，亦不可使用酒店游泳池及其他水上設施。此外消息又指，澳門政府近日已聯絡港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及船公司，商討復運接客量及班次等安排，惟復運日期未有最終定案。

早前有消息指，港府期望與澳門通關後，加緊與內地商討通關，以盡快達至三地通關。行政長官林鄭月娥北上訪京亦會向中央反映，爭取盡早與內地通關。

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目前從香港到澳門的人士，需要檢疫14日。上月本港27歲機場地勤被驗出帶有Delta變種病毒，衛生防護中心表示，他與早前3宗印尼輸入個案的基因組吻合，個案已改列為與輸入個案相關。由於毋須再重新計算零確診日數，故至今（1日）本地已連續第26日未有本地感染個案，與早前澳門提出「28日零確診」的要求接近。

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