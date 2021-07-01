【阿里巴巴9988】傳阿里及江蘇省政府財團 接近落實入股蘇寧易購

今年以來股價受反壟斷監管消息影響的阿里巴巴(09988)傳準備進行另一宗大型收購。據外電引述知情人士報道，由阿里和江蘇省政府牽頭的財團，接近就收購蘇寧旗下零售部門包括蘇寧易購（深：002024）的股權達成協議。交易完成後，蘇寧實際控制人張近東將失去控制權。知情人士說，談判仍在進行中，交易仍有可能被推遲或破裂。蘇寧暫不予評論，阿里巴巴和江蘇省政府沒有回應評論。阿里周三收報220元，微升0.2%。

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內地大型電子消費品零售商蘇寧易購的股份自6月16日起停牌，收報5.59元人民幣，創近八年低位。較早前，北京一家法院凍結了張近東持有的價值30億元人民幣的蘇寧易購股份，代表該公司5.8％的股權，而蘇寧電器集團的債權人同意將28.9億元人民幣債券延期兩年兌付。

深受債務問題困擾的蘇寧易購在今年2月底時宣布，張近東及其旗下蘇寧控股、蘇寧電器聯同國資公司西藏信托，擬將合共21.45億股或23％權益轉讓予深國際控股公司和深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司，其中深圳國際（00152）附屬深國際出資51.6億元人民幣，鯤鵬資本出資96.9億元人民幣。若交易完成，深圳國資將持股23％，成為蘇寧易購第一大股東，至於張近東將失蘇寧易購控股地位，蘇寧系在公司持股比例被減至21％，另外阿里巴巴旗下淘寶中國，則持股20％。

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