【糖徵稅】歐洲百事擬2025年將飲品糖量減少25% 至2030年達至減半

據《路透社》報道，百事周四宣布，打算在2025年將汽水及冰茶類飲品的糖量減4分1，同時會生產更多有營養的零食，在他們第二大的銷售市場，吸引更多注重健康的消費者。百事亦計劃在2030年，將其歐洲銷售的飲料的含糖量減至一半。

作為推動計劃的一部分，該公司旨在使用低熱量甜味劑以重新配製產品，推出爆米花系列 PopWorks 等健康零食，並將樂事烤箱烘焙系列（ Lay's Oven Baked）等低脂品牌推向新市場。

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事實上，汽水製造商一直受壓，從而減少在飲料中添加糖，特別是在歐洲某些國家已對加糖汽水、果汁和調味水徵稅，以解決民眾的健康及癡肥問題。

百事歐洲區行政總裁Silviu Popovici表示：「目前在歐洲，我們銷售的飲料中幾乎有三分之一是無糖的，我們相信這一趨勢會持續下去。」歐洲地區去年銷售額，佔百事總銷售額近5分1，為僅次於北美的第二大市場。

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歐洲汽水協會（ Union of European Soft Drinks Associations,NESDA）代表可口可樂、三得利飲料等公司，其於周二表示正努力將飲料中的平均添加糖量減少10%，使過去20年的糖量整體減少達33%。

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