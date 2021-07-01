【港股追蹤】澳門賭收連續5月錄增長 回升至疫前水平27%

澳門博彩監察協調局公布6月博彩收入數據，月內博彩收入為65.4億澳門元，按年增8.1倍，以及是連續第5個月錄得增長。疫情前2019年同期的博彩收入為238.1億澳門元，6月的博彩收入約為疫情前的27%。

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因受勞動節假期帶動，澳門5月博彩收入達104.5億澳門元，為疫情爆發以來最佳表現的月份，約為2019年同期的40%。惟6月廣東爆發疫情，澳門因此收緊防疫措施，故6月份的博彩收入按月跌37.4%。

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年初至6月底，澳門博彩收入為490.2億澳門元，按年升45.4%。

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