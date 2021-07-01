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【零碳排放】加拿大加快實現零排放目標　計劃2035年前禁售燃油汽車

科技 15:14 2021/07/01

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加拿大宣布計劃在2035年前，禁止銷售新的燃油汽車及輕型卡車，冀在2050年前可達至零排放。

為實現碳中和，近年各國開始陸續禁售燃油汽車。據《路透社》報道，加拿大最近宣布計劃在2035年前，禁止銷售新的燃油汽車及輕型卡車，冀在2050年前可達至零排放，逐漸轉而使用更多電動車。

＜＜【甲醇汽車】吉利決意研甲醇汽車　藉二氧化碳生產技術減碳排放

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加拿大為《巴黎協定》的簽約國之一，原本計劃在2040年前實施禁售燃油車，但最近政府決定加快步伐，宣布在2035年前實現上述目標。報道指出，加拿大政府禁售燃油車的範圍廣泛，將限制小型客車、輕型卡車、商用車輛等需達零碳排放量才能出售。

加拿大環保組織項目主管Keith Brooks就表示，目前加拿大的汽車、SUV和貨卡車的排放量正不斷增長，若不控制或減少排放量，日後將無法達到溫室氣體排放目標。他又指，目前加拿大正在銷售的電動車市場比例僅佔3.5%，政府需採取更多措施支援零排放汽車市場。

據了解，去年英國宣布2030年開始禁止燃油汽車。美國加州為最大的汽車市場，去年也表示，從2035年起將會停售汽油車及柴油車，加拿大魁北克省（Quebec）也訂立了同樣的目標。

責任編輯：李寶如

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