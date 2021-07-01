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巴西約410萬人無打第2劑疫苗 過快推進致供應短缺

環球社會熱點 16:10 2021/07/01

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巴西新冠疫情嚴重，累計死亡人數已突破50萬。但有媒體報道，巴西有約410萬人未能按時接種第2劑新冠疫苗。有巴西專家表示，該批人士大部分都願意補打疫苗，只是因巴西當局疫苗接種安排混亂，推進速度過快導致疫苗供應不足。

巴西逾50萬新冠患者死亡 多地示威促總統下台（多圖） 【下一頁】

《紐約時報》（New York Times）引述追蹤疫苗接種研究人員編匯數據報道，截至6月1日，有約410萬巴西人並未如期接種次劑疫苗，佔合資格接種次劑疫苗人士16%。當地專家警告，大部分民眾持續未完成接種，或進一步加劇巴西疫情。

巴西里約熱內盧聯邦大學（Federal University of Rio de Janeiro）公共衛生專家、疫苗接種研究學者巴西亞（Ligia Bahia）表示，許多未能接種次劑疫苗人士願意補打。巴西亞透露，很多人錯過接種第2劑是因當局接種安排混亂，許多地方政府在未有足夠疫苗情況下，過快允許非高危群組人士接種。她批評，地方政府希望加快接種，但忽略現實情況。

兩大巴西球星接種新冠疫苗 尼馬：願全球可以打 【下一頁】

巴西早前曾出現疫苗短缺情況，巴西傳染病學會（Brazilian Society of Infectious Diseases）副主席Alberto Chebabo表示，部分人士用盡一切方法仍未能接種次劑後，現時已經選擇放棄。他補充，亦有不少巴西人誤以為只接種1劑疫苗，就足以抵抗病毒，所以選擇不接種第2劑疫苗。

巴西主要接種中國科興疫苗，由中國入口原材料國內生產，惟因延誤發貨關係，導致巴西疫苗出現短缺。巴西其後再向印度高價購入2,000萬劑印度Covaxin疫苗。（編按：科興及Covaxin皆需打2劑以完成接種）

責任編輯：李俊儀

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