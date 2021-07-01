【旅遊寒冬】聯合國報告：旅遊業距離復甦仍遙遠　料發展中國家今年損逾11萬億

▲ 疫苗接種率較低的地區，其旅遊業前景更為黯淡。（法新社圖片）

疫情使全球旅遊業崩潰，雖然民眾陸續接種疫苗，旅遊限制有望逐步放寬，但有報告指復甦之路非常漫長。同時，由於發展中國家高度依賴海外旅客，疫苗分布不等，使這些國家承受高達6成的損失。

【疫市營商】黃大仙中心聯乘粵東磁廠 設歐陸場景打卡位（多圖）

據CNN報道，聯合國貿易和發展會議昨日公布研究指出，已接種疫苗的人口分布不平均，預計對旅遊業造成的負面影響或比12個月前的預期更差。即使法國、德國、英國及美國等地有望重啟旅遊，但估計今年旅遊業的損失仍然高達1.7萬億至2.4萬億美元（約13至18.6萬億港元）。發展中國家或佔當中的最多6成，即承擔約1.4萬億美元（約10.9萬億港元）的GDP銳減。

聯合國世界旅遊組織亦估計，旅遊業遭受嚴重打擊，對2020 年和 2021 年世界經濟造成高達 4.8 萬億美元（約37萬億港元）的損失，對發展中國家則造成 2.9 萬億美元（約22.5萬億港元）的打擊。該分析已包括為旅遊業提供服務的餐飲、住宿、交通的損失，但未有計及經濟刺激措施或令最終的損失稍為緩和。該組織訪問的學者當中，有一半認為旅遊業最快在2024年，才能回復至疫前的水平。

就算是疫苗接種率較高的地區如英國，考慮到Delta變種病毒的傳播風險，旅遊限制仍會存在。而疫苗接種率較低的地區，其旅遊業前景更為黯淡。土耳其、厄瓜多爾和南非等國家首當其衝，而亞洲和大洋洲的大部分地區也會受到嚴重影響。

【旅遊復甦】挪威郵輪推健康安全計劃 翻新郵輪「挪威太陽號」明年登場

【TikTok】TikTok多低齡兒童用戶 首季刪近730 萬個未成年賬戶

責任編輯：葉泳珊