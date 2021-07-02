【美國前總統】特朗普公司遭紐約起訴稅務欺詐　CFO拒認罪

▲ 【美國前總統】特朗普公司據報遭紐約起訴 CFO將自首逃稅

美國前總統特朗普今年年初卸任，多家外電引述消息指，特朗普公司（Trump Organization）及其財務總監Allen Weisselberg周三在紐約曼哈頓被起訴。彭博社形容，這是當局對特朗普公司多年調查之後出現的第一批案件，但特朗普本人、兒子都不會成為起訴對象。

路透社報道指，Allen Weisselberg針對指控並不認罪，案件是曼哈頓地區檢察官Cyrus Vance Jr.針對特朗普公司及商業運作調查的一部分，將涉及給予Weisselberg 福利的未繳稅款，包括公司汽車和公司公寓。Weisselberg被指逃避約90萬美元稅項，以及獲得13.3萬美元不應得的退款。

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Weisselberg現年73歲，為特朗普公司工作逾40年，也是特朗普出任總統期間，與特朗普兒子唐納德一同監督持有其所有資產的信託。

彭博引述前聯邦檢察官、現任布魯克林法學院的公司和白領犯罪學

教授的Miriam Baer指，對於特朗普公司來說，任何刑事定罪的直接後果可能是巨額罰款，也可能包括某種形式的緩刑。

特朗普未有即時回應上述報道，但他周三在霍士新聞節目狠批紐約檢察官，「紐約激進的左派檢察官查我。你必須戰鬥不止。你必須繼續戰鬥。這令人厭惡。這很不公平。」

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編輯：麥德銘