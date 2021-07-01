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【蘋果AAPL】iPhone 12系列僅7個月銷量破一億部 iPhone 6以來最成功新機

Hot Talk 14:26 2021/07/01

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iPhone 12系列上市7個月銷量突破1億部，比iPhone 11提前兩個月。

據市場調研機構Counterpoint數據，蘋果（美：AAPL）的iPhone 12系列成為2014年iPhone 6以來最成功的新機發布，在今年4月其累計全球銷量已經超過1億部，距離上市僅7個月，比iPhone 11提前兩個月實現該目標。Counterpoint分析認為，iPhone 12系列取得成功，主要是因為支持5G以及採用了OLED屏幕。

消息稱蘋果新一代iPhone 部分零部件已到貨【下一頁】

蘋果於去年10月發布iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型。Counterpoint指，消費者更偏好高端機型，iPhone 12 Pro Max在總銷量的佔比達到29%，而iPhone 11 Pro Max當時的佔比為25%。高端機型暢銷亦帶動蘋果的平均單價達到歷史新高。美國市場貢獻了4成iPhone 12 Pro Max的銷售。

Counterpoint也解釋，相較iPhone 11， iPhone 12系列的成功也受惠其受疫情影響較輕，同時去年因疫情未有換機的消費者升級至iPhone 12系列。

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編輯：陳健婷

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 5G iPhone iPhone 12

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