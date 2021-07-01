普京豪言英美不如俄 擊沉英艦亦不會爆世界大戰

英國與俄羅斯早前在黑海水域險些發生軍事衝突，俄軍黑海艦隊的軍艦及戰機向一艘駛入俄羅斯水域的英國驅逐艦開火示警。俄羅斯總統普京受訪時豪言，即使當時擊沉英國驅逐艦亦不會引發世界大戰，因為英美等國自知不會戰勝俄羅斯。

俄羅斯稱向英軍驅逐艦開火示警 英國否認 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周三（6月30日）出席國營媒體的年度直播電視問答時，回應俄羅斯海軍上周與英國驅逐艦遭遇一事。他稱俄國絕對可以擊沉英艦，指摘是英方驅逐艦進入俄方水域，同時批評美國派出監察機，形容兩國聯手監視俄方的行為猶如挑釁。

普京更指俄國已識穿英美行動的意圖，認為對方是測試俄軍對挑釁行為會作出的反應，所以俄國決定還擊，表明己方的立場。當被問及若擊沉英國驅逐艦會否引發第三次世界大戰，普京斷言「不會」，並認為英美的挑釁行為表明對方自知不能夠在戰爭打敗俄羅斯。

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英國則堅持立場，首相約翰遜（Boris Johnson）發言人表示，英方驅逐艦接照國際法許可，正常穿越烏克蘭水域，否認作出挑釁行為。

責任編輯：吳漢培